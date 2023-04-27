ChatGPT может повысить точность прогнозов для инвесторов, — исследование — Finance.ua
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ChatGPT может повысить точность прогнозов для инвесторов, — исследование

Технологии&Авто
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ChatGPT может повысить точность прогнозов для инвесторов, — исследование
ChatGPT может повысить точность прогнозов для инвесторов, — исследование
Появление ChatGPT буквально произвело фурор в мире. Эту технологию на базе искусственного интеллекта пытаются адаптировать во многих областях. Ученые из университета во Флориде изучили этот вопрос в контексте фондового рынка.
Согласно новому исследованию профессоров, работающих в области финансов, потенциальная ценность ChatGPT — предвидеть изменения на фондовой бирже.

ChatGPT и мировые биржи

В рамках исследования изучили более 50 тысяч заголовков новостей с октября 2021 года о публичных компаниях. Эти данные передавали чат-боту, который их обработал и оценивал соответствие данных в материале и цен на активы.
Таким образом, выявили весьма положительную корреляцию между оценками ChatGPT и показателями акций анализируемых компаний на следующий день. Компании с более высокими оценками от чата обычно имели лучшие прибыли, чем компании с менее положительными показателями.

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Согласно результатам исследования, ChatGPT превзошел традиционные методы анализа, в рамках которых также используются данные из новостей и социальных сетей для формирования прогноза потенциального движения активов.
Исследователи заявили, что использование ChatGPT или других подобных функций при принятии решений, связанных с инвестициями, вероятнее всего, приведет к появлению более точных прогнозов, а также повысит эффективность торговых стратегий.
Несмотря на мощные перспективы прогнозирования прибыльности рынка, существуют определенные опасения относительно рисков, если этот инструмент не даст настолько точные и правильные данные, какие ожидали.
По материалам:
Телеканал 24
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