Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат — Finance.ua

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат
Военные в Украине, кроме денежного довольствия, имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.
Как сообщает Бесплатная правовая помощь, за военными сохраняются разные денежные выплаты, начисление которых зависит от многих факторов службы.
Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году
Ежемесячные основные виды денежного довольствия:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия:
- повышение должностного оклада;
- надбавки;
- доплаты;
- вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
- премии.
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Единоразовые дополнительные виды денежного довольствия:
- вознаграждения (кроме вознаграждения военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты);
- пособия.
Существующие виды надбавок для военных
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по вопросам тайн;
- надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
- за непрерывный стаж на шифровальной работе;
- за почетные звания; за спортивные звания;
- надбавки военнослужащим-донорам.
На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.
Виды вознаграждений для военнослужащих в Украине
- морское вознаграждение;
- за прыжки с парашютом;
- за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
- за водолазные работы;
- за боевое дежурство.
Виды выплат денежной помощи в 2023 году для бойцов
- единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;
- денежное пособие для оздоровления;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
- единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.
Также существуют еще другие виды денежного довольствия для военных, а именно:
- за время временного исполнения обязанностей по должности;
- в связи с переводом воинской части на другой штат (внесение изменений в штат);
- в период нахождения в распоряжении или увольнения с должностей;
- денежное довольствие военнослужащим, отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимся под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;
- в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны без вести отсутствующими или объявлены умершими;
- в случае увольнения с военной службы.
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«Размер денежного довольствия зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего», — говорится на сайте.
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