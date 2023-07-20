Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат — Finance.ua

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат Сегодня 09:08 — Личные финансы

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат

Военные в Украине, кроме денежного довольствия, имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.

Как сообщает Бесплатная правовая помощь, за военными сохраняются разные денежные выплаты, начисление которых зависит от многих факторов службы.

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году

Ежемесячные основные виды денежного довольствия:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия:

повышение должностного оклада;

надбавки;

доплаты;

вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

премии.

Единоразовые дополнительные виды денежного довольствия:

вознаграждения (кроме вознаграждения военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты);

пособия.

Существующие виды надбавок для военных

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по вопросам тайн;

надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;

за непрерывный стаж на шифровальной работе;

за почетные звания; за спортивные звания;

надбавки военнослужащим-донорам.

На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений для военнослужащих в Украине

морское вознаграждение;

за прыжки с парашютом;

за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;

за водолазные работы;

за боевое дежурство.

Виды выплат денежной помощи в 2023 году для бойцов

единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;

денежное пособие для оздоровления;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.

Также существуют еще другие виды денежного довольствия для военных, а именно:

за время временного исполнения обязанностей по должности;

в связи с переводом воинской части на другой штат (внесение изменений в штат);

в период нахождения в распоряжении или увольнения с должностей;

денежное довольствие военнослужащим, отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимся под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;

в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны без вести отсутствующими или объявлены умершими;

в случае увольнения с военной службы.

Читайте также: Льготы для военнослужащих по кредитным обязательствам

«Размер денежного довольствия зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего», — говорится на сайте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.