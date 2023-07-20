Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат

Личные финансы
104
Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат
Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году: полный перечень выплат
Военные в Украине, кроме денежного довольствия, имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения, как во время военной службы, так и после увольнения.
Как сообщает Бесплатная правовая помощь, за военными сохраняются разные денежные выплаты, начисление которых зависит от многих факторов службы.

Что входит в состав денежного довольствия военных в 2023 году

Ежемесячные основные виды денежного довольствия:
  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет.
Ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия:
  • повышение должностного оклада;
  • надбавки;
  • доплаты;
  • вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
  • премии.

Читайте также: Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

Единоразовые дополнительные виды денежного довольствия:
  • вознаграждения (кроме вознаграждения военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты);
  • пособия.

Существующие виды надбавок для военных

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по вопросам тайн;
  • надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
  • за непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • за почетные звания; за спортивные звания;
  • надбавки военнослужащим-донорам.
На сайте разъясняется, что в денежные доплаты бойцам в 2023 году входят: выплата за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений для военнослужащих в Украине

  • морское вознаграждение;
  • за прыжки с парашютом;
  • за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
  • за водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

Виды выплат денежной помощи в 2023 году для бойцов

  • единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;
  • денежное пособие для оздоровления;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.
Также существуют еще другие виды денежного довольствия для военных, а именно:
  • за время временного исполнения обязанностей по должности;
  • в связи с переводом воинской части на другой штат (внесение изменений в штат);
  • в период нахождения в распоряжении или увольнения с должностей;
  • денежное довольствие военнослужащим, отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимся под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;
  • в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны без вести отсутствующими или объявлены умершими;
  • в случае увольнения с военной службы.

Читайте также: Льготы для военнослужащих по кредитным обязательствам

«Размер денежного довольствия зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего», — говорится на сайте.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.