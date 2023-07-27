Суд арестовал имущество бывшего одесского военкома — Finance.ua
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Суд арестовал имущество бывшего одесского военкома

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Суд наложил арест на имущество, деньги, а также на банковские счета бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова и членов его семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В целом были арестованы:
  • земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;
  • дома и квартиры в Одессе;
  • автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска;
  • автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;
  • автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска.
«Следствием установлено, что родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста», — пишет пресс-служба.

Что этому предшествовало?

В начале мая против Борисова было возбуждено уголовное дело по подозрению в продаже «белых билетов». После этого его отстранили от должности начальника Одесского областного военкомата.
СМИ выяснили, что во время войны семья Борисова приобрела недвижимость и автомобили стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Также была приобретена вилла в Испании за почти 4 миллиона евро.
25 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Борисову в виде содержания под стражей.
По материалам:
РБК-Україна
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