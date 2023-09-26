Директора львовского госпредприятия подозревают в краже металлов из запчастей к ПВО — Finance.ua

Директора львовского госпредприятия подозревают в краже металлов из запчастей к ПВО Сегодня 09:47 — Криминал

Директора львовского госпредприятия подозревают в краже металлов из запчастей к ПВО, Фото: esbu.gov.ua

Руководитель государственного предприятия совершил растрату запчастей к военной технике, изготовленных из драгоценных металлов, а именно стендов, узлов незавершенного производства и комплектующие изделия, предназначенные для изготовления вычислительных комплексов противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

В частности, в сплаве содержалось около 2 кг золота, 23 кг серебра, 102 г платины, 65 г палладия, 15 г родия.

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В результате такого злоупотребления служебным положением государству нанесен ущерб на 2,4 млн грн.

Детективы ТУ БЭБ во Львовской области сообщили бывшему директору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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