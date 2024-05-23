НАПК выявило признаки коррупции у 8 руководителей ТЦК из трети проверенных — Finance.ua

НАПК выявило признаки коррупции у 8 руководителей ТЦК из трети проверенных Сегодня 02:45 — Казна и Политика

Из 541 проверенной декларации среди руководителей ТЦК антикоррупционное агентство у 8 выявило признаки коррупции. Их дела были переданы правоохранителям для расследования.

Об этом пишет 24 канал.

По словам председателя комитета по антикоррупционной политике в ВР Анастасии Радиной, в настоящее время продолжается проверка состояния сотрудников ТЦК и ВВК. НАПК сейчас проверило треть должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек, по данным Агентства).

Радина говорит, что НАПК совокупно выявило признаки незаконного обогащения на 265 миллионов гривен, необоснованных активов на 6 миллионов гривен и ложных данных в декларации на 7 миллионов гривен.

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Нардеп отмечает, что продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. По меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.

Радина говорит, что самое крупное по объему активов дело на основе материалов НАПК касается начальника Одесского ОТЦК Борисова, которому в прошлом году сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен.

Еще один фигурант — заместитель начальника одного из ТЦК, который собрал на личную банковскую карту около 400 тысяч гривен от разных военнослужащих и, вероятно, потратил их на собственные нужды.

«Остальные выводы НАПК касаются признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Дела по конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. Устанавливать истину в каждом деле будет суд», — отмечает глава комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Анастасия Радина уточнила, что все мониторинги образа жизни осуществили силами всего 11 сотрудников НАПК. Проверка состояния ТЦК продолжается и на контроле.

Телеканал 24 По материалам:

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