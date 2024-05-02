Действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн — Finance.ua
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Действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн

Криминал
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Действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн
Действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн
Действующему народному депутату Украины доложено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«2 мая 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн действующему народному депутату Украины. Действия нардепа квалифицированы по ст. 368−5 УК Украины», — сказано в сообщении.
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В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020—2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн:
  • 5 квартир в г. Киеве;
  • 3 земельных участка в Киевской области;
  • 2 нежилых помещения;
  • автомобили Tesla и Mersedes-Benz.
Большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.
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Однако выяснилось, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников было недостаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 млн грн.
Инфографика: САП и НАБУ
Инфографика: САП и НАБУ
«Расследование САП и НАБУ было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info», — пояснили в САП.
По материалам:
Finance.ua
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