Элитные авто и изумруды: у бывшего топ-чиновника СБУ нашли незаконное имущество на 33 миллиона — Finance.ua
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Элитные авто и изумруды: у бывшего топ-чиновника СБУ нашли незаконное имущество на 33 миллиона

Криминал
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Элитные авто и изумруды: у бывшего топ-чиновника СБУ нашли незаконное имущество на 33 миллиона
Элитные авто и изумруды: у бывшего топ-чиновника СБУ нашли незаконное имущество на 33 миллиона, nazk.gov.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ более чем на 32.7 млн ​​грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Причины проведения мониторинга

Основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований по фактам возможного незаконного обогащения должностного лица.
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Так, в июне 2022 года на пограничном пункте Прешево на выезде из Республики Сербия в автомобиле BMW X6 xDrive40d, которым он управлял, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество, а именно:
  • средства в сумме 592 990 евро (21 940 630 грн);
  • денежные средства в сумме 120 102 дол. США (4 203 570 грн);
  • 2 изумруда по 6 380 евро каждый (472 120 грн).
Бывший спецслужащий пояснил, что обнаруженное в автомобиле имущество является собственностью его близких лиц, в частности часть денег была взята в долг его отцом у знакомого.
«Однако финансовой возможности одолжить такие средства у заемщика не было», — подчеркнули в НАПК.
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Кроме того, само должностное лицо также не имело доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пыталось скрыть во время пересечения государственной границы Сербии.
Также НАПК не установило законных источников происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 xDrive40d, стоимостью 116 022 евро (3 875 135 грн) и Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), оформленных на гражданскую жену бывшего сотрудника СБУ и ее отца.

НАПК передало материалы в ОГП

Материалы по экс-главе Главного управления внутренней безопасности СБУ направлены в Офис Генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности.
Напомним, ранее НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) города Одессы на сумму почти 47 млн ​​грн.

Тендеры, военкомы-миллионеры и элитные авто: о коррупционных делах во время войны 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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