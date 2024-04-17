Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн — Finance.ua

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Сумма ущерба
Бывший заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.
Детали дела
Экс-замминистра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались по полной предоплате.
Во втором эпизоде фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была проведена стопроцентная предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара, определенная инструкцией Министерства. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.
Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ.
Какое наказание предусматривается
Бывшие должностные лица уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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