Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн — Finance.ua

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн Сегодня 20:43 — Криминал

Экс-чиновники Минобороны закупили некачественную амуницию для военных на 1,4 млрд грн

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Сумма ущерба

Бывший заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов, а также и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн.

Детали дела

Экс-замминистра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Все договоры заключались по полной предоплате.

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Во втором эпизоде ​​фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была проведена ​​стопроцентная предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара, определенная инструкцией Министерства. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ.

Какое наказание предусматривается

Бывшие должностные лица уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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