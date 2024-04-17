Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне — Finance.ua

Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне Сегодня 11:45 — Криминал

Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне, Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, в которую входили предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

Инфографика: НАБУ и САП

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал к складам предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост «Черновцы» для оформления и уплаты заниженных платежей.

В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345−1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четверо участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Получение ряда доказательств и установление ущерба по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

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