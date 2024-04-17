Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне — Finance.ua
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Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне

Криминал
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Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне
Ущерб на 290 млн грн: НАБУ и САП раскрыли преступную схему на Черновицкой таможне, Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, в которую входили предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
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Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.
Инфографика: НАБУ и САП
Инфографика: НАБУ и САП
По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал к складам предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост «Черновцы» для оформления и уплаты заниженных платежей.
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В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345−1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Один соорганизатор преступной организации и четверо участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Получение ряда доказательств и установление ущерба по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.
По материалам:
Finance.ua
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