Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей — Finance.ua

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Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей

Криминал
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Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей
Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей, Фото: СБУ
Служба безопасности ликвидировала коррупционные схемы, действовавшие на таможнях Киевской, Ровенской и Одесской областей. В результате задержаны три должностных лица, которые входят в руководящий состав таможенных органов. Фигуранты обложили «данью» украинских предпринимателей, занимающихся импортом зарубежной продукции на территорию нашего государства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в Ровно уведомлен о подозрении первый заместитель начальника областной таможни. Чиновник наладил схему систематического вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление иностранных товаров.
В случае неуплаты перевозчиков ожидали «дополнительные» проверки грузов и сопроводительной документации.
Это приводило к искусственному затягиванию сроков таможенного контроля и, как следствие, срывало договорные обязательства импортеров по своевременной доставке продукции заказчикам.
В Киеве «на горячем» задержан заместитель начальника одного из таможенных постов столичной таможни, который осуществлял регулярные «поборы» из компаний внешнеэкономической деятельности.
По данным следствия, чиновник требовал деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении заграничных товаров.
К незаконной деятельности он привлек таможенного брокера, выступавшего посредником для ведения «переговоров» с импортерами и передачи «наверх» полученных взяток.
В Одесской области разоблачен в коррупции начальник одного из таможенных постов. Чиновник действовал в составе созданной им преступной группировки, в которую входили несколько подчиненных и таможенный брокер.
Злоумышленники потребовали от импортеров разные суммы взяток, зависевших от объемов и вида товаров.
На основании полученных материалов три чиновника таможни и два их сообщника уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
По разоблаченным фактам ведутся расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционным схемам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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