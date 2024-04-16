Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей — Finance.ua

Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей Сегодня 03:34 — Криминал

Требовали «дань» с импортеров: СБУ разоблачила схемы на таможнях трех областей, Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала коррупционные схемы, действовавшие на таможнях Киевской, Ровенской и Одесской областей. В результате задержаны три должностных лица, которые входят в руководящий состав таможенных органов. Фигуранты обложили «данью» украинских предпринимателей, занимающихся импортом зарубежной продукции на территорию нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Ровно уведомлен о подозрении первый заместитель начальника областной таможни. Чиновник наладил схему систематического вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление иностранных товаров.

В случае неуплаты перевозчиков ожидали «дополнительные» проверки грузов и сопроводительной документации.

Это приводило к искусственному затягиванию сроков таможенного контроля и, как следствие, срывало договорные обязательства импортеров по своевременной доставке продукции заказчикам.

В Киеве «на горячем» задержан заместитель начальника одного из таможенных постов столичной таможни, который осуществлял регулярные «поборы» из компаний внешнеэкономической деятельности.

По данным следствия, чиновник требовал деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении заграничных товаров.

К незаконной деятельности он привлек таможенного брокера, выступавшего посредником для ведения «переговоров» с импортерами и передачи «наверх» полученных взяток.

В Одесской области разоблачен в коррупции начальник одного из таможенных постов. Чиновник действовал в составе созданной им преступной группировки, в которую входили несколько подчиненных и таможенный брокер.

Злоумышленники потребовали от импортеров разные суммы взяток, зависевших от объемов и вида товаров.

На основании полученных материалов три чиновника таможни и два их сообщника уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По разоблаченным фактам ведутся расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционным схемам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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