ГБР разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое годами незаконно вырубало лес: ущерб на 250 млн грн — Finance.ua
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ГБР разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое годами незаконно вырубало лес: ущерб на 250 млн грн

Криминал
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ГБР разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое годами незаконно вырубало лес: ущерб на 250 млн грн
ГБР разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое годами незаконно вырубало лес: ущерб на 250 млн грн
ГБР разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое годами незаконно рубило лес на заповедной территории, причинив ущерб на 250 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
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Сотрудники ГБР в сотрудничестве с Нацполицией уведомили о подозрении организованную группу из числа чиновников государственного предприятия «Кутское лесное хозяйство», которая незаконно рубила лес на территории Национального природного парка «Гуцульщина».
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Создал группу руководитель лесхоза еще в 2018 году. Чиновники незаконно, без разрешений и согласований выдавали документы для проведения рубок на участках, которые уже более 20 лет не находятся в подчинении лесного хозяйства, а входят в состав Национального парка.

Ущерб экологии

Срубленную древесину они продавали населению, а деньги присваивали. Противоправная деятельность дельцов на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн.
Также установлено, что в состав группы, кроме руководителя предприятия, входили исполняющий обязанности главного лесничего, лесничий и инженер по охране и защите леса. Они незаконно санкционировали и обеспечили рубку ценных деревьев разных пород.
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Четверо участников преступной группы уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Для возмещения причиненного ущерба подан гражданский иск. Также в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения — содержании под стражей и отстранении от занимаемых должностей.
Готовятся подозрения еще двум группам лиц, проводивших незаконные рубки на природоохранной территории.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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