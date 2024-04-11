Разоблачили группу, завладевшую почти ₴160 миллионами на восстановлении Харькова — Finance.ua
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Разоблачили группу, завладевшую почти ₴160 миллионами на восстановлении Харькова

Криминал
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Разоблачили группу, завладевшую почти ₴160 миллионами на восстановлении Харькова
Разоблачили группу, завладевшую почти ₴160 миллионами на восстановлении Харькова, Фото: НАБУ
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили организованную группу, завладевшую средствами в сумме около 160 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Харькова.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Как установило следствие, организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» добился заключения подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. При этом именно военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.
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В дальнейшем «победитель» через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.
В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. При этом часть этих средств на сумму 22 млн грн была предоставлена ​​Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначалась для развития городской инфраструктуры.
О подозрении сообщили 7 лицам:
  • лидеру организованной группы;
  • первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП «Харьковские тепловые сети»;
  • четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.
Инфографика: НАБУ
Инфографика: НАБУ
По материалам:
Finance.ua
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