Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен — Finance.ua

Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен Сегодня 10:32 — Криминал

Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен, Фото: СБУ

Офис Генерального прокурора разоблачил бывших руководителей хозяйственного подразделения Службы безопасности на хищении более 26 млн грн на закупках горючего.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что о подозрении сообщили бывшим начальнику и первому заместителю начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).

Как работала схема

Экс-правохранители организовали схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд спецслужбы в 2022 году.

Они заключили договоры на приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по завышенным ценам.

Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей нефтепродуктами. В финансово-хозяйственную и отчетную документацию участники схемы вносили недостоверные сведения. Такими действиями подозреваемых государству нанесено более 26 млн грн ущерба.

Что показали обыски

В ходе обысков по месту их проживания обнаружены наличные деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности.

Читайте также В Украине заблокировали еще несколько схем с уклонистами: разоблачили главу ВВК и депутата

В СБУ также добавили , что в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие. Среди обнаруженного — боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.

Что угрожает нарушителям

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Экс-чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.