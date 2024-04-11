Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен — Finance.ua
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Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен

Криминал
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Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен
Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен, Фото: СБУ
Офис Генерального прокурора разоблачил бывших руководителей хозяйственного подразделения Службы безопасности на хищении более 26 млн грн на закупках горючего.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что о подозрении сообщили бывшим начальнику и первому заместителю начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).

Как работала схема

Экс-правохранители организовали схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд спецслужбы в 2022 году.
Они заключили договоры на приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по завышенным ценам.
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Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей нефтепродуктами. В финансово-хозяйственную и отчетную документацию участники схемы вносили недостоверные сведения. Такими действиями подозреваемых государству нанесено более 26 млн грн ущерба.

Что показали обыски

В ходе обысков по месту их проживания обнаружены наличные деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности.
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В СБУ также добавили, что в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие. Среди обнаруженного — боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.

Что угрожает нарушителям

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Экс-чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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