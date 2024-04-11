Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен — Finance.ua

Бывших руководителей СБУ разоблачили на хищении топлива на 26 млн гривен
Офис Генерального прокурора разоблачил бывших руководителей хозяйственного подразделения Службы безопасности на хищении более 26 млн грн на закупках горючего.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что о подозрении сообщили бывшим начальнику и первому заместителю начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).
Как работала схема
Экс-правохранители организовали схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд спецслужбы в 2022 году.
Они заключили договоры на приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по завышенным ценам.
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Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей нефтепродуктами. В финансово-хозяйственную и отчетную документацию участники схемы вносили недостоверные сведения. Такими действиями подозреваемых государству нанесено более 26 млн грн ущерба.
Что показали обыски
В ходе обысков по месту их проживания обнаружены наличные деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности.
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В СБУ также добавили, что в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие. Среди обнаруженного — боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.
Что угрожает нарушителям
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Экс-чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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