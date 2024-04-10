Растрата 3,8 млн грн вкладчиков, чье жилье так и не было построено: директора строительной компании приговорили к 12 годам заключения — Finance.ua
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Растрата 3,8 млн грн вкладчиков, чье жилье так и не было построено: директора строительной компании приговорили к 12 годам заключения

Криминал
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В Тернополе директора строительной компании, растратившего 3,8 млн грн вкладчиков, чье жилье так и не было построено, приговорили к 12 годам заключения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
При публичном обвинении прокуроров Тернопольской областной прокуратуры суд признал директора одной из строительных компаний виновным в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Прокурор доказал в суде, что между директором строительной компании и доверителями на протяжении 2006−2007 годов были заключены договоры о долевом участии в фонде финансирования строительства жилого дома, который планировали сдать в эксплуатацию еще в ІІІ квартале 2008 года.
Однако средства тратились застройщиком на строительство других помещений. А строительство, на которое вкладчики вносили средства, так и не было завершено.
Таким образом, осужденный растратил более 3,8 млн грн.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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