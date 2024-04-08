В Украине заблокировали еще несколько схем с уклонистами: разоблачили главу ВВК и депутата — Finance.ua
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В Украине заблокировали еще несколько схем с уклонистами: разоблачили главу ВВК и депутата

Криминал
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В Украине заблокировали еще несколько схем с уклонистами: разоблачили главу ВВК и депутата
В Украине заблокировали еще несколько схем с уклонистами: разоблачили главу ВВК и депутата, Фото: СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержаны все организаторы схем. Среди них — глава районной военно-врачебной комиссии и мобилизованный депутат сельсовета.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
За деньги фигуранты предлагали уклонистам бежать в Евросоюз, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость таких «услуг» составляла до $12 тыс.
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Так, в Тернопольской области заблокирован канал нелегальной миграции, который организовал депутат местного сельсовета.
После начала полномасштабного вторжения россии его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны.
Во время военной службы он начал подрабатывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.
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На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему «Шлях». Впоследствии они беспрепятственно уезжали за пределы нашего государства.
В Одесской области задержан председатель районной военно-врачебной комиссии, продававший фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.
На Прикарпатье нейтрализована преступная группировка, действовавшая на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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Злоумышленники переправляли уклонистов в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска.
Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие «маршруты» и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.
В Черкасской области задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал «должностями» в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
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Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
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