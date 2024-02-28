Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ завершила расследование — Finance.ua
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Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ завершила расследование

Криминал
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Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ завершила расследование
Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ завершила расследование
Служба безопасности Украины завершила расследование по уничтожению самолета АН-225 «Мрия» и собрала доказательства вины бывших чиновников ГП «Антонов». Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывших должностных лиц ГП „Антонов“: гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 „Мрия“», — говорится в сообщении. сообщении.
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Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Детали дела

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения россии фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.
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Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Какое наказание им грозит

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Справка Finance.ua:

  • военные рф уничтожили крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 «Мрия» в феврале 2022 года;
  • сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн;
  • самолет можно было спасти и отправить в аэропорт в городе Лейпциг (Германия), но бывший генеральный директор ГП «Антонов» не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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