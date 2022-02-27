Российские оккупанты уничтожили Ан-225 «Мрия»: на ее восстановление понадобится более $3 млрд — Finance.ua

Российские оккупанты уничтожили Ан-225 «Мрия»: на ее восстановление понадобится более $3 млрд

Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Ан-225 «Мрия»

Российские кафиры уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия».

Об этом сообщает УкрОборонПром.

На момент вторжения АН-225 «Мрия» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

В ведомстве отмечают, что Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

«Россия попала в «Мрию», как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 «Мрия» — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции потеряны.

Но они обязательно будут возобновлены. Кафиры разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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