Как планируют восстановить самолет «Мрия»: рассказали в Укроборонпроме — Finance.ua

Как планируют восстановить самолет «Мрия»: рассказали в Укроборонпроме

Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Фото: Reuters/Mikhail Palinchak

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, как сейчас идет обследование разрушенного самого большого военно-транспортного самолета АН-225, построенного в 1988 году. До полномасштабного вторжения украинский самолет перевозил необходимые грузы и хранился в ангаре в Гостомеле.

По словам директора, продолжается обследование остатков самолета. Частично уцелела хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве.

Пока работники ГП «Антонов» обследуют «Мрию», а по окончании обследования будут готовы расчеты бюджетов для построения нового самолета модели АН-225 и объявят о приблизительных сроках.

Юрий Гусев добавил, что специалисты имеют несколько сценариев восстановления «Мрии», которая и дальше будет устанавливать мировые рекорды. Поэтому новый самолет будет более современным и технологичным, с улучшенными функциями для перевозки грузов, отметил директор концерта и добавил, что это самый большой в мире и самый стратегический проект — построение АН-225.

В настоящее время концерн работает с международными партнерами, чтобы привлекать инвестиции в строительство нового самолета не только в деньгах, но и электронике, деталях, технологиях, а также создать новый аэрокосмический союз и наладить сотрудничество. Гусев назвал возможным такой подход, что имена тех, кто внесет наибольший вклад в построение самолета, будут отчеканены на фюзеляже самолета.

Кроме того, рассматриваются методы пополнения фонда восстановления «Мрии» и привлечения всех желающих в Украине и за рубежом.

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