Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн (фото) — Finance.ua

Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн грн (фото)
Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн грн — двум псевдовоенным сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Читайте также
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям столицы, которые путем обмана завладели гуманитарной помощью для ВСУ почти на 1,7 млн грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, фигуранты, не имея никакого отношения к ВСУ, посылали благотворительным фондам и волонтерским организациям от имени воинских частей письма с просьбой предоставить гуманитарную помощь.
В дальнейшем подозреваемые под видом представителей воинских частей, в военной форме, с печатями якобы воинских частей приезжали на встречу и получали от представителей фондов тактическое оружие, медицинское оборудование и аптечки, которые реализовали по собственному усмотрению. При этом злоумышленники оформляли акт приема-передачи помощи.
Читайте также
В качестве доказательства получения помощи от фонда военной частью мошенники даже соглашались сделать общую фотографию. Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт получения помощи, однако военные сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощь не получали.
В настоящее время установлена причастность фигурантов к семи эпизодам мошенничества на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.
Поделиться новостью