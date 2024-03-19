Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн (фото) — Finance.ua

Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн (фото) Сегодня 15:45 — Криминал

Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн (фото)

Мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн — двум псевдовоенным сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям столицы, которые путем обмана завладели гуманитарной помощью для ВСУ почти на 1,7 млн ​​грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, фигуранты, не имея никакого отношения к ВСУ, посылали благотворительным фондам и волонтерским организациям от имени воинских частей письма с просьбой предоставить гуманитарную помощь.

Фото Київська міська прокуратура<

В дальнейшем подозреваемые под видом представителей воинских частей, в военной форме, с печатями якобы воинских частей приезжали на встречу и получали от представителей фондов тактическое оружие, медицинское оборудование и аптечки, которые реализовали по собственному усмотрению. При этом злоумышленники оформляли акт приема-передачи помощи.

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В качестве доказательства получения помощи от фонда военной частью мошенники даже соглашались сделать общую фотографию. Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт получения помощи, однако военные сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощь не получали.

В настоящее время установлена ​​причастность фигурантов к семи эпизодам мошенничества на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.

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