Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека — Finance.ua

Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека Сегодня 19:30 — Криминал

Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека, Фото: НАБУ

В Финляндии задержаны 3 человека по подозрению в отмывании средств, присвоенных на закупке 5 тысяч бронежилетов для украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«11 марта 2024 года на территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн ​​евро», — говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, на недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

Среди задержанных — представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости, отметили в НАБУ.

«Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов», — добавили в ведомстве.

УНН По материалам:

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