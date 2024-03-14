Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека — Finance.ua

Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека
В Финляндии задержаны 3 человека по подозрению в отмывании средств, присвоенных на закупке 5 тысяч бронежилетов для украинских бойцов.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«11 марта 2024 года на территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро», — говорится в сообщении НАБУ.
Как сообщается, на недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.
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Среди задержанных — представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости, отметили в НАБУ.
«Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов», — добавили в ведомстве.
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