НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков

Криминал
16
НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков
НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков
НАБУ и САП разоблачили две организованные группы по завладению средствами АО «Укрзализныця» при закупке кабельно-проводниковой продукции.
Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как работала схема

В 2021 году руководитель первой организованной группы, предприниматель, разработал схему, которая предусматривала поставку продукции АО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Для этого он вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО «Укрзализныця».
Читайте также
Действуя как своеобразный «бэк-офис» общества, члены второй организованной группы неформально контролировали его деятельность и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в тендерах УЗ.
Инфографика: nabu.gov.ua
Инфографика: nabu.gov.ua
В результате в течение 2021−2023 гг. в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. В ходе тендеров при содействии должностных лиц АО «Укрзализныця» эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции.
Читайте также
Таким образом, «Укрзализныця» заключила договоры с тремя подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам выше рыночных. При этом сами предприятия продукцию не производили, а закупали через ряд фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых. Именно это позволяло искусственно увеличивать стоимость продукции.

Каков ущерб

В результате реализации схемы «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 117 млн ​​грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Обвинение

О подозрении уведомлены 7 человек — члены обеих организованных групп. Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к преступлению.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.