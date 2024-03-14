НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков Сегодня 14:32 — Криминал

НАБУ и САП разоблачили преступные группы, которые нанесли «Укрзализныце» 117 млн ​​грн убытков

НАБУ и САП разоблачили две организованные группы по завладению средствами АО «Укрзализныця» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как работала схема

В 2021 году руководитель первой организованной группы, предприниматель, разработал схему, которая предусматривала поставку продукции АО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Для этого он вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО «Укрзализныця».

Действуя как своеобразный «бэк-офис» общества, члены второй организованной группы неформально контролировали его деятельность и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в тендерах УЗ.

Инфографика: nabu.gov.ua

В результате в течение 2021−2023 гг. в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. В ходе тендеров при содействии должностных лиц АО «Укрзализныця» эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции.

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Таким образом, «Укрзализныця» заключила договоры с тремя подконтрольными предприятиями, которые осуществили поставки продукции по ценам выше рыночных. При этом сами предприятия продукцию не производили, а закупали через ряд фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых. Именно это позволяло искусственно увеличивать стоимость продукции.

Каков ущерб

В результате реализации схемы «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 117 млн ​​грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Обвинение

О подозрении уведомлены 7 человек — члены обеих организованных групп. Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к преступлению.

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