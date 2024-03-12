В Укргаздобыче разоблачили схему, которая нанесла более 200 миллионов убытков — Finance.ua

В Укргаздобыче разоблачили схему, которая нанесла более 200 миллионов убытков
Правоохранители сообщили о подозрении одному из действующих должностных лиц АО «Укргаздобыча» и бывшему сотруднику, заключившим договоры по добыче природного газа с более чем 200 млн гривен убытками.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Следствие установило, что в 2019—2020 гг. АО «Укргаздобыча» провело конкурс и заключило с компанией-победительницей договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества. По его условиям компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу «голубого топлива». При этом стоимость базовой добычи в 1 куб. м газа должна быть в 3−4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем — фиксированным.
Однако должностные лица АО «Укргаздобыча» путем внесения изменений в конкурсную документацию снизили норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м в течение 15 лет потенциального действия договора.
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Кроме того, в договор добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО «Укргаздобыча» его работникам запретили повышать.
Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за которую АО «Укргаздобыча» должно рассчитываться по значительно более высокому тарифу. Таким образом, за период с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 г. АО «Укргаздобыча» причинен ущерб на сумму 211 млн грн.
За «успешную» реализацию проекта ответственное должностное лицо АО «Укргаздобыча» получило премию в двойном размере месячной заработной платы. В дальнейшем, покинув территорию Украины после начала полномасштабного вторжения россии, он трудоустроился руководителем по развитию бизнеса в победившую в конкурсе компанию.
Пока ему и одному из действующих должностных лиц общества сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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