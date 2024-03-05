В Киеве задержали группу преступников, присваивавших криптовалюту под предлогом онлайн-заработка — Finance.ua

В Киеве задержали группу преступников, присваивавших криптовалюту под предлогом онлайн-заработка Сегодня 20:30 — Криминал

Столичные правоохранители установили девять членов группировки, которые путем обмана присваивали виртуальные активы граждан. Фигурантам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

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Организовали противоправную деятельность два жителя Киевской области, которые привлекли к ней еще семерых жителей Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов были знакомы между собой еще с детства.

Как работала схема

Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграм-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписки с потенциальными жертвами.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух call-центров. Операторы убеждали потерпевших перечислить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптокошельки.

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Чтобы войти в доверие к гражданам и привлечь их к перечислению более значительных сумм, злоумышленники сначала возвращали «инвестиции» с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь.

Что показали обыски

Полицейские провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяты десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карт , почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов. А также два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20−25 тысяч долларов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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Ходатайство относительно ареста денежных средств и транспортных средств направлено на рассмотрение суда.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Что угрожает мошенникам

Девять злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили фигурантам о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд поместил под домашний арест.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба на данный момент устанавливаются.

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