Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе

Криминал
113
Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе
Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе, Фото: dpsu.gov.ua
Пограничники Волынского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через украино-польскую границу значительной суммы денежных средств.
Об этом сообщила Госпогранслужба.
«При осмотре легкового автомобиля „Шкода“, которым через пункт пропуска „Устилуг“ из-за границы возвращался 37-летний житель Волыни, группа досмотра обнаружила в отделении для инструментов багажного отделения пакеты. В них были тщательно сложены денежные средства», — сказано в сообщении
Всего волынянин пытался ввезти в Украину около 8 млн грн незадекларированных средств.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
«Незаконно перемещаемые средства изъяли сотрудники таможни по протоколу о нарушении таможенных правил», — добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, настоящее происхождение которых скрывали.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.