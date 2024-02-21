Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе — Finance.ua

Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе Сегодня 19:45 — Криминал

Таможенники изъяли 8 млн гривен у украинца на границе, Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Волынского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через украино-польскую границу значительной суммы денежных средств.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«При осмотре легкового автомобиля „Шкода“, которым через пункт пропуска „Устилуг“ из-за границы возвращался 37-летний житель Волыни, группа досмотра обнаружила в отделении для инструментов багажного отделения пакеты. В них были тщательно сложены денежные средства», — сказано в сообщении

Всего волынянин пытался ввезти в Украину около 8 млн грн незадекларированных средств.

Фото: dpsu.gov.ua

«Незаконно перемещаемые средства изъяли сотрудники таможни по протоколу о нарушении таможенных правил», — добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, настоящее происхождение которых скрывали.

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