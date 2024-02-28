В Киеве разоблачили масштабную схему хищения и продажи военной одежды по заниженным ценам — Finance.ua

В Киеве разоблачили масштабную схему хищения и продажи военной одежды по заниженным ценам Сегодня 19:30 — Криминал

В Киеве разоблачили масштабную схему хищения и продажи военной одежды по заниженным ценам, Фото: ДБР

В Киеве военные вместе с гражданскими крали имущество одной из бригад теробороны и продавали его в интернете по заниженным ценам.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В состав организованной преступной группы входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Как работала схема

Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обуви и т. д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

Злоумышленники украли вещей по меньшей мере на 3,6 млн грн . Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

Фото: ДБР

Так, во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет-площадки. Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи другим лицам.

Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержаны «на горячем» при продаже военного имущества на сумму более 2 млн грн со «скидкой» в почти 50%.

Фото: ДБР

Что грозит участникам схемы

Организатору схемы и участникам схемы сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенном военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, в условиях военного положения, организованной группой, являясь в ней организатором и пособником, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

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