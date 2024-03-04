Бывшие должностные лица банка «Аркада» присвоили 480 млн грн вкладчиков фондов — Finance.ua

Бывшие должностные лица банка «Аркада» присвоили 480 млн грн вкладчиков фондов Сегодня 15:15 — Криминал

Бывшие должностные лица банка «Аркада» присвоили 480 млн грн вкладчиков фондов

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева уведомили о подозрении бывшего председателя правления АО АКБ «Аркада» и его заместительницу в растрате и завладении денежными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в период 2014—2020 годов акционерный коммерческий банк «Аркада» был управляющим трех фондов — двух пенсионных и детского, вкладчиками которых были около 25 тыс. физических лиц. В эти фонды клиенты вложили около 480 млн грн.

Председатель правления банка, который был также его бенефициарным собственником, с целью завладения этими средствами решил вложить их в облигации. Для этого он организовал и приобрел у частного предприятия, где он также был бенефициарным собственником, процентные облигации на сумму 480 млн грн по завышенной в 99,9% номинальной стоимости.

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В свою очередь, его заместитель — член правления банка, растратила в пользу указанного частного предприятия средства вкладчиков фондов под видом приобретения тех же процентных облигаций на сумму 72 млн грн.

В дальнейшем эти деньги перечислили на счета других подконтрольных Председателю правления банка предприятий. То есть в конечном итоге 480 млн грн оказались на счетах его предприятий. Выкупленные облигации не были погашены, чем вкладчикам в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб почти на полмиллиарда гривен.

Следствие по уголовному производству продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершенному преступлению.

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