Двух экс-руководителей банка «Аркада» подозревают в растрате 11,5 миллиона гривен — Finance.ua

Двух экс-руководителей банка «Аркада» подозревают в растрате 11,5 миллиона гривен Сегодня 14:36 — Фондовый рынок

Два бывших служащих банка «Аркада» уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением и растрате средств Фондов финансирования строительства.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре , в результате действий подозреваемых в течение 2017-2018 годов Фондам финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика» причинен ущерб на сумму свыше 11,5 млн гривен.

«Заместитель директора Главного департамента по привлечению средств и начальник управления по привлечению средств банка „Аркада“, находясь в сговоре с руководством банка и застройщиками, путем формального внедрения акции „Вместе дешевле“ привлекли средства подставного лица на приобретение 52 квартир в жилых комплексах „Эврика“ и „Патриотика“ по заниженной стоимости», — рассказали прокуроры.

Следствие выяснило, что в дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы последнему возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их стоимости на момент возврата.

Экс-руководителям объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время прокуратура направила в суд ходатайство по избранию подозреваемым мер пресечения.

Справка Finance.ua:

в 2020 году правление Национального банка признало банк «Аркада» неплатежеспособным в связи с уменьшением нормативов его капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня;

25 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка «Аркада» на основании решения НБУ. А через несколько дней ФГВФЛ приступил к процедуре выплаты средств вкладчикам «Аркады»;

банк «Аркада» работал на рынке Украины с 1993 г. и входил в группу небольших финансовых учреждений. Одной из специализаций финансового учреждения было строительство недвижимости в Киеве;

после оглашения неплатежеспособным банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тысяч.

УНІАН По материалам:

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