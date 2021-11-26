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В суд передали обвинительный акт о хищении 72 млн грн руководством банка «Аркада»

В суд передали обвинительный акт о хищении 72 млн грн руководством банка «Аркада»

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка «Аркада» и восьми соучастников по факту присвоения денег из фондов финансирования строительства на сумму 72 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, председатель правления банка «Аркада» вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему хищения денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», которые находились под управлением «Аркады».

Согласно информации прокуратуры, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием фирм, не связанных с банком «Аркада» и подконтрольных непосредственно главе правления, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн.

По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка выведено еще 22 млн грн.

«Своими умышленными противоправными действиями участники организованной группы при содействии пособников — руководителей подконтрольных обществ нанесли имущественный ущерб АО „АКБ „Аркада““ на общую сумму 72 млн грн», — отмечают в Киевской городской прокуратуре.

В отношении экс-председателя правления и четырех служащих банка «Аркада» направлен в суд обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения в составе организованной группы по части 5 статьи 191 У К Украины.

Четверо пособников, которые являются руководителями подконтрольных обществ, обвиняются по части 5 статьи 27 части 5 статьи 191 У К Украины.

Стоит отметить, что подозрение экс-главе банка «Аркада» было объявлено в феврале.

Напомним, 25 августа 2020 года правление НБУ решило отнести банк «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня из-за потери банком основного актива — упомянутого здания главного офиса и земельного участка.

В НБУ сообщили, что в 2019 году банк «Аркада» предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

7 апреля 2021 года в НБУ был подписан меморандум, согласно которому Министерство внутренних дел, Национальный банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Министерство развития общин и территорий и другие стороны договорились о разрешении ситуации с незавершенными объектами, строительство которых финансировалось ликвидируемым банком «Аркада».

В соответствии с меморандумом достраивать жилые комплексы «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» будет ООО «Столица групп».

По материалам Дело
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