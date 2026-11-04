Бизнес без акциза: подпольная торговля завершилась приговором суда

В Одесской области суд признал виновным 41-летнего жителя Измаильского района в незаконных операциях с сигаретами и алкогольной продукцией.

По материалам детективов БЭБ мужчине был назначен штраф, а изъятые подакцизные товары конфискуют и уничтожат.

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что мужчина зарегистрирован как предприниматель. Однако у него не было лицензий на торговлю табачными изделиями и алкоголем.

В течение восьми месяцев он закупал крупные партии незаконно изготовленных сигарет и спирта для дальнейшей продажи.

Для хранения товара мужчина арендовал два склада в разных районах Измаила. Продавал продукцию за наличные деньги во время личных встреч, а заказ через интернет отправлял по почте.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли около 11 тыс. пачек сигарет и 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости без марок акцизного налога. Общая ориентировочная стоимость изъятого — почти 1,6 млн грн.