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Бизнес без акциза: подпольная торговля завершилась приговором суда

Криминал
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Бизнес без акциза: подпольная торговля завершилась приговором суда
Бизнес без акциза: подпольная торговля завершилась приговором суда
В Одесской области суд признал виновным 41-летнего жителя Измаильского района в незаконных операциях с сигаретами и алкогольной продукцией.
По материалам детективов БЭБ мужчине был назначен штраф, а изъятые подакцизные товары конфискуют и уничтожат.
Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что мужчина зарегистрирован как предприниматель. Однако у него не было лицензий на торговлю табачными изделиями и алкоголем.
В течение восьми месяцев он закупал крупные партии незаконно изготовленных сигарет и спирта для дальнейшей продажи.
Для хранения товара мужчина арендовал два склада в разных районах Измаила. Продавал продукцию за наличные деньги во время личных встреч, а заказ через интернет отправлял по почте.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли около 11 тыс. пачек сигарет и 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости без марок акцизного налога. Общая ориентировочная стоимость изъятого — почти 1,6 млн грн.
Суд признал мужчину виновным по ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных подакцизных товаров.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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