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В Киевской области будут судить организаторов масштабной схемы продажи поддельного горючего — детали

Криминал
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В Киевской области будут судить организаторов масштабной схемы продажи поддельного горючего — детали
В Киевской области будут судить организаторов масштабной схемы продажи поддельного горючего — детали
В Киевской области будут судить семерых участников организованной преступной группы, которые массово изготовляли и сбывали фальсифицированный бензин.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.
Дельцы развернули целую сеть из подпольных производств, стационарных и передвижных автозаправочных станций.
Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование.
В Киевской области будут судить организаторов масштабной схемы продажи поддельного горючего — детали
Следствием установлено, что теневой бизнес работал на территории Фастовского и Белоцерковского районов. Чтобы превратить дешевое сырье в популярный бензин марки А-95, добавляли специальные химические присадки и красители.
Жидкость получала нужный цвет, а покупатели были уверены, что заправляют свои автомобили качественным продуктом известных отечественных брендов.
Готовый фальсификат сбывали по нескольким путям. Основная часть шла через десять стационарных заправок в Белой Церкви и Киеве. Кроме того, горючее продавали прямо из переоборудованных транспортных средств, выполнявших роль мобильных мини-АЗС. Для розничных покупателей бензин фасовали в пластиковые канистры по 5 и 10 литров. Рассчитаться можно было как наличными, так и банковскими картами через терминалы.
В ходе следственных действий правоохранители провели полсотни обысков по местам изготовления, хранения и продажи подделки. В целом удалось обнаружить четыре нелегальных нефтебаза.
В ходе следственных действий детективы изъяли около 100 тысяч литров бензина и дизеля общей стоимостью более 7 млн ​​грн.
Также конфисковали почти 900 тысяч гривен наличных денег, черновую бухгалтерию, печати, компьютерную технику и специально оборудованные автомобили.
В настоящее время 7 участников организованной преступной группы сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 и ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение подакцизных товаров, совершенное организованной группой). Обвинительный акт направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
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