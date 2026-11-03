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В США похитили оборудование для ИИ и дата-центров более чем на $100 млн

Криминал
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В США стремительно растет количество краж оборудования, предназначенного для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. С июня 2026 года преступники похитили серверы, процессоры, чипы памяти, системы охлаждения и медные кабели более чем на $100 млн. Для угона грузов они объединяют цифровое мошенничество с физическим перехватом грузовиков.
Об этом сообщает NBC News.

Как преступники похищают оборудование для ИИ

По данным следователей и отраслевых экспертов, грузовые воры комбинируют цифровое мошенничество с физическим перехватом автопоездов.
Преступные группировки сначала взламывают аккаунты логистических брокеров или транспортных компаний на цифровых платформах для объявлений о перевозке. Изучив накладные и графики движения ценных грузов, они посылают вредоносные ссылки другим участникам рынка для захвата новых аккаунтов и размещают фейковые заказы.
Впоследствии злоумышленники оформляют реальный заказ под видом лицензированного перевозчика или с помощью поддельных документов нанимают сообщников. После загрузки на складе серверы перевозят на промежуточные базы, где их перегружают в другие фуры. В это время заказчик получает фальшивые отчеты или искаженные GPS-координаты с отслеживающих маячков.
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Грузы на миллионы долларов исчезают после инсценированных ДТП

Среди наиболее резонансных случаев — похищение прицепа с серверным оборудованием на $13 млн, направлявшегося в Джорджию, и партии компонентов серверных стоек стоимостью $10 млн, которую транспортировали из Калифорнии в Техас.
В обоих эпизодах машины охраны были выведены из строя в результате намеренно спровоцированных автомобильных столкновений. После блокировки сопровождения трейлеры с оборудованием исчезали. В случае с грузом для Техаса системы мониторинга долго показывали плановый маршрут, однако следователи выяснили, что злоумышленники подделали координаты спутникового трекинга.
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По данным компании Verisk CargoNet, во втором квартале 2026 года в США и Канаде зафиксировано 677 случаев воровства в цепях поставок. Хотя общее количество инцидентов уменьшилось на 26%, сумма ущерба стремительно выросла со $135,7 млн ​​до $304,6 млн. Аналитики Verisk отмечают, что именно похищение драгоценных металлов, инфраструктурного оборудования и технологических компонентов повлекло за собой такой скачкообразный рост финансовых потерь.
По отдельной оценке Overhaul, специализирующейся на управлении рисками в логистике, общие потери грузов с оборудованием для ИИ в 2026 году превысили $150 млн.
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«Флагманская стойка для серверов искусственного интеллекта сегодня может стоить около $3 млн, из-за чего отдельные потери из-за кражи лишь одного трейлера регулярно превышают отметку в $30 млн», — отмечают аналитики компании Overhaul.
Как отмечает в своем материале издание Ars Technica, в 92% пострадавших поставок дорогостоящего оборудования преступники применяли методы обмана, фальсификации документов и двойного брокерства.
Часть имущества правоохранителям удалось вернуть.
По материалам:
НВ
ИИМошенники
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