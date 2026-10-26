На границе с Польшей остановили львовянина с айфонами на 1,4 млн грн Сегодня 18:00 — Криминал Добавьте Finance.ua в избранные источники Google Смартфоны обнаружили при осмотре автомобиля, UkraineCustoms

На пункте пропуска «Краковец-Корчева» таможенники и пограничники обнаружили партию незадекларированных смартфонов ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Смартфоны обнаружили при осмотре автомобиля В пункте пропуска «Краковец-Корчева» при осмотре автомобиля Peugeot сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили незадекларированную технику. Так, 29-летний житель Львовщины пытался переместить в Украину 11 iPhone Duo без уплаты обязательных таможенных платежей. Примерная стоимость незадекларированной техники составляет 1,4 млн грн. Ориентировочная стоимость незадекларированной техники составляет 1,4 млн грн, UkraineCustoms В отношении водителя транспортного средства составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТК Украины.

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