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На границе с Польшей остановили львовянина с айфонами на 1,4 млн грн

Криминал
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Смартфоны обнаружили при осмотре автомобиля
Смартфоны обнаружили при осмотре автомобиля, UkraineCustoms
На пункте пропуска «Краковец-Корчева» таможенники и пограничники обнаружили партию незадекларированных смартфонов ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Смартфоны обнаружили при осмотре автомобиля

В пункте пропуска «Краковец-Корчева» при осмотре автомобиля Peugeot сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили незадекларированную технику.
Так, 29-летний житель Львовщины пытался переместить в Украину 11 iPhone Duo без уплаты обязательных таможенных платежей. Примерная стоимость незадекларированной техники составляет 1,4 млн грн.
Ориентировочная стоимость незадекларированной техники составляет 1,4 млн грн
Ориентировочная стоимость незадекларированной техники составляет 1,4 млн грн, UkraineCustoms
В отношении водителя транспортного средства составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТК Украины.
По материалам:
Finance.ua
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