Основная база группировки, по материалам расследования, действовала в городе Самар

Правоохранители разоблачили группировку, участников которой подозревают в присвоении военных беспилотников и их повторной продаже Вооруженным силам Украины под видом новых. Задержаны 16 человек.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В рамках уголовного производства уже установлено не менее 600 беспилотников, которые могли быть незаконно присвоены из воинских частей. Часть техники после изменения идентификационных данных повторно поставляли военным под видом новой.

В восьми регионах провели 66 обысков

Спецоперация охватила восемь регионов Украины, в частности, Киев, Днепр, Харьков, Сумы, Запорожье, Ужгород, Луцк и Одессу. Только в выходные правоохранители провели одновременно 66 обысков.

В ходе этого этапа операции изъяты 248 беспилотника, почти 13 млн грн наличными, около 400 тыс. долларов США, 11,9 тыс. евро, золотые и серебряные слитки, ювелирные изделия, 15 автомобилей, а также документацию и электронные носители информации. Кроме того, изъято около 15 тысяч патронов и гранаты.

На предварительных этапах операции правоохранители изъяли еще 356 беспилотников разных типов, около 4 млн грн наличными, 0.7 кг золота, 9 кг серебра, ценные часы, автомобили и другое имущество.

Следовательно, только во время задокументированных этапов операции изъято в общей сложности 604 беспилотника.

Как работала схема повторной продажи дронов

Группировка, вероятно, действовала по меньшей мере с декабря 2025 года. Ее участники наладили многоуровневую систему получения, маскировки происхождения и продажи военных беспилотников.

Сначала через личные контакты, объявления в интернете и специально созданный Telegram-канал подыскивали военнослужащих, готовых незаконно продать дроны, находившиеся на балансе воинских частей.

Беспилотники различных типов нелегально скупали по ценам значительно ниже рыночных. Для скрытия недостачи на складах технику могли документально списывать как утраченную в ходе боевых действий.

Далее дроны попадали в специально оборудованные мастерские, где их ремонтировали, очищали, упаковывали и изменяли идентификационные признаки.

Из корпусов удаляли оригинальные серийные номера, заменяли QR-коды и наклейки. После этого ранее использованные или присвоенные беспилотники приобретали вид новых изделий. Через подконтрольные предприятия оформляли договоры на поставку такой техники военным частям ВСУ.

Таким образом, беспилотники, которые уже были приобретены для нужд обороны и находились в воинских подразделениях, могли повторно продаваться государству за бюджетные средства.

Основная база группировки действовала на Днепропетровщине

Основная база группировки, по материалам расследования, действовала в Самаре на Днепропетровщине. Отдельные участники обеспечивали закупку дронов в разных регионах, другие отвечали за ремонт, изменение идентификационных признаков, заключение договоров и распределение полученных средств.

Уже установлены шесть воинских частей, в которые могли поступать беспилотники с измененными идентификационными данными. Около 200 таких аппаратов находятся на балансе военных подразделений.

Наказание

Участникам схемы инкриминируют в зависимости от их роли присвоение военного имущества в условиях военного положения и легализацию имущества, полученного преступным (ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209, УК Украины).