Мошенники украли у работника криптокомпании более $500 тыс.
В Гонконге сотрудник компании по обмену криптовалют лишился более 4 млн гонконгских долларов — около $500 тысяч — с помощью мошеннической схемы с поддельной рабочей группой в WhatsApp. Злоумышленники получили доступ к его аккаунту, скопировали настоящий чат и под видом клиента направили запрос на обмен криптовалюты.
За последние две недели полиция Гонконга зарегистрировала более 150 похожих случаев. Общая сумма ущерба превысила 15 млн гонконгских долларов.
Как работала мошенническая схема
Сотрудник криптокомпании использовал WhatsApp для общения с коллегами и несколькими клиентами. Получив доступ к его аккаунту, мошенники заблокировали оригинальную рабочую группу и внесли всех ее участников в черный список, чтобы потерпевший не мог связаться с ними через мессенджер.
После этого злоумышленники создали новый чат, скопировав название, изображение, аватарки и список участников группы. В поддельном чате один из мошенников выдал себя за клиента и направил привычный запрос на обмен криптовалюты.
Сотрудник провел операцию по стандартной процедуре: сначала перевел криптовалюту на указанный кошелек, рассчитывая впоследствии списать соответствующую сумму со счета клиента.
Подозрение возникло, когда выяснилось, что на криптовалютном счете клиента недостаточно средств для списания. Сотрудник позвонил ему лично, и тот возразил, что отправлял запрос на обмен.
После проверки сотрудник обнаружил, что все участники нового чата были поддельными копиями, а его аккаунт WhatsApp привязали к неизвестному устройству. Это дало понять, что мошенники уже некоторое время контролировали его аккаунт.
Ранее сообщалось, что криптотрейдер потерял около $600 тысяч после прохождения поддельной проверки Cloudflare.
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