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Мошеннические колл-центры в Украине обманули немцев более чем на 4,3 млн евро

Криминал
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В Украине разоблачили сеть криптомошенников
В Украине разоблачили сеть криптомошенников
Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой под видом инвестиций в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты обманули 135 граждан Германии. Общая сумма ущерба превысила 4,3 млн евро.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как работала мошенническая схема

Фигуранты притворялись брокерами или финансовыми консультантами. Используя методы социальной инженерии, IP-телефонию и мессенджеры, они убеждали пострадавших инвестировать средства в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через ряд псевдоброкерских платформ.
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После налаживания доверительного общения с потерпевшими, злоумышленники помогали им открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В отдельных случаях фигуранты получали доступ к системам онлайн-банкинга жертв. В дальнейшем незаконно полученные средства перемещались через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, конвертировались и распределялись между участниками преступной организации.
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Правоохранители установили 135 пострадавших граждан Германии, которым нанесен ущерб на общую сумму более 4,3 миллиона евро.

Как проходила международная операция

Расследование проводится в рамках международной операции по сотрудничеству с правоохранительными органами Германии. Между украинскими и немецкими правоохранителями была создана совместная следственная группа (JIT).
Первый этап сделки состоялся в августе 2026 года. Тогда было проведено 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
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По результатам анализа полученной информации, в сентябре полицейские провели второй этап операции. В Киеве и Киевской области состоялось 17 обысков, в ходе которых изъято почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерная техника, документация и другие вещественные доказательства.
По результатам проведенных мероприятий были задержаны четыре участника преступной организации: организатор и три исполнителя.
Задержанным и еще одному их сообщнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а еще одного соорганизатора поместил под домашний арест.
По материалам:
Finance.ua
ПолицияМошенникиМошенничество
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