НАБУ и САП завершили расследование по делу «Мидас»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупции в энергетическом секторе. Участники преступной организации влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности, «Энергоатома», систематически получали неправомерную выгоду и отмывали незаконно полученные средства.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как работала коррупционная схема

По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» и входящих в сферу управления Министерства энергетики предприятий в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Для легализации незаконно полученных средств участники группировки создали отдельный офис в центре Киева. Там велись учет денег, полученных от предприятий энергетического сектора, а также так называемая черная бухгалтерия.

В течение 2020−2025 годов через этот офис в наличной форме аккумулировали и переместили более $111 млн и 12 млн евро. Кроме того, следствие установило факты поступления средств в преступную организацию из других источников.

Как отмывали незаконно полученные средства

Для отмывания средств использовали различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

Денежные средства также отмывали через сеть компаний-нерезидентов или оформляли в собственность физических лиц.

Арест активов

В ходе расследования детективы НАБУ и прокуроры САП принимали меры по аресту активов участников преступной организации как в Украине, так и за рубежом. Меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться.