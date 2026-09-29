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В 19 странах Европы разоблачили схему по продаже подержанных телефонов под видом новых

Криминал
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Преступные организации продали более 1 миллиона б/у мобильных телефонов, выдавая их за новые
Преступные организации продали более 1 миллиона б/у мобильных телефонов, выдавая их за новые
Полиция провела рейды в 19 европейских странах в связи с подозрением в мошенничестве, связанном с продажей мобильных телефонов через интернет, ущерб от которого составил около 300 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской прокуратуры (EPPO), передает «Европейская правда».

Как работала схема

Как отметили в ведомстве, преступные организации продали более 1 миллиона б/у мобильных телефонов, выдавая их за новые.
В частности, преступная организация, как утверждается, собирала мобильные телефоны из подержанных комплектующих в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправляла их — очищенными и упакованными в качестве новых мобильных телефонов — в Нидерланды. Затем их транспортировали на склады в Германии и продавали на интернет-площадках конечным потребителям по всему ЕС.

В 19 странах провели более 160 обысков

С субботы по всей Европе было проведено более 160 обысков. Процессуальные действия проводили 1 770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов в 19 странах (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Швейцария, Швейцария и Нидерланды), а в Великобритании допросили свидетельницу.
В результате в Австрии, Германии и Испании были арестованы семь подозреваемых, в том числе два лидера организации.
Вероятное мошенничество также привело к ущербу в нескольких странах ЕС в виде недополученного налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.
По материалам:
Європейська правда
МошенничествоСмартфоныЕСУголовное производство
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