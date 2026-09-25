Более 640 млн грн: финмониторинг разоблачил подозрительные операции с деньгами на дроны

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила схему, по которой часть государственных средств, предназначенных для закупки беспилотников для украинских защитников, могла оседать на счетах компаний с признаками фиктивности. Общая сумма подозрительных операций превышает 640 млн грн, среди которых были и государственные деньги.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Через счета поставщика прошли десятки миллиардов гривен

В 2025—2026 годах через счета поставщика продукции оборонного назначения прошли десятки миллиардов гривен. Часть этих денег поступила от государственных заказчиков оборонной сферы, включая оплату за беспилотные авиационные комплексы. Еще часть — от благотворительных фондов, общественных организаций и государственных органов.

В то же время финмониторинг выявил признаки завышения стоимости продукции.

Деньги перечислялись компаниям и ФЛП с признаками фиктивности

Часть денег перечислялась группе компаний и ФЛП якобы за товары, комплектующие, услуги переработки и оборудования. Эти операции носили чисто формальный характер: за ними не было ни реального движения активов, ни выполненных работ, ни предоставленных услуг.

С отдельными контрагентами финансовые учреждения неоднократно разрывали деловые отношения, с некоторыми даже трижды. Причиной было подозрение в фиктивном предпринимательстве и транзите средств.

«Схема раскрыта ​​благодаря нашему анализу финансовых операций, информации от субъектов первичного финансового мониторинга и данным правоохранителей. Материалы переданы в правоохранительные органы», — рассказал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.