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Более 640 млн грн: финмониторинг разоблачил подозрительные операции с деньгами на дроны

Криминал
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Средства перечислялись компаниям и ФЛП с признаками фиктивности
Средства перечислялись компаниям и ФЛП с признаками фиктивности
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила схему, по которой часть государственных средств, предназначенных для закупки беспилотников для украинских защитников, могла оседать на счетах компаний с признаками фиктивности. Общая сумма подозрительных операций превышает 640 млн грн, среди которых были и государственные деньги.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Через счета поставщика прошли десятки миллиардов гривен

В 2025—2026 годах через счета поставщика продукции оборонного назначения прошли десятки миллиардов гривен. Часть этих денег поступила от государственных заказчиков оборонной сферы, включая оплату за беспилотные авиационные комплексы. Еще часть — от благотворительных фондов, общественных организаций и государственных органов.
В то же время финмониторинг выявил признаки завышения стоимости продукции.
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Деньги перечислялись компаниям и ФЛП с признаками фиктивности

Часть денег перечислялась группе компаний и ФЛП якобы за товары, комплектующие, услуги переработки и оборудования. Эти операции носили чисто формальный характер: за ними не было ни реального движения активов, ни выполненных работ, ни предоставленных услуг.
С отдельными контрагентами финансовые учреждения неоднократно разрывали деловые отношения, с некоторыми даже трижды. Причиной было подозрение в фиктивном предпринимательстве и транзите средств.
«Схема раскрыта ​​благодаря нашему анализу финансовых операций, информации от субъектов первичного финансового мониторинга и данным правоохранителей. Материалы переданы в правоохранительные органы», — рассказал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Государственная служба финансового мониторинга расследует схему отмывания денег, полученных в результате мошенничества и криптомошенничества в странах Европы. Через группу связанных с ней компаний прошло более 2,5 млрд грн преступных доходов.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоФинансовый мониторингСхемы
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