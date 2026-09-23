В Киеве разоблачили схему поборов с агролесничеств Сегодня 06:20 — Криминал Лесничий был задержан после передачи $2000, kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщили о подозрении трем участникам схемы, которые требовали деньги у агролесничеств за непроведение проверок и сокрытие нарушений природоохранного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Кто фигурирует в деле

Среди подозреваемых исполняющий обязанности начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции, его отец, ранее работавший директором лесничества, а также их родственник — лесничий одного из государственных предприятий. Именно через него должны были передаваться деньги от агролесничеств.

Переговоры о таком сотрудничестве велись как минимум с июня 2026 года.

Сколько требовали с агролесничества

По данным досудебного расследования, из каждого агролесничества подозреваемый, который является работником Государственной экологической инспекции, требовал ежемесячную плату в эквиваленте 500 долларов США.

Заплатить такую ​​сумму должны были до 10 числа каждого месяца.

За эти деньги соучастники обещали не проводить проверки, а также не замечать вырубку древесины и не сообщать о нарушениях природоохранного (экологического) законодательства в правоохранительные органы.

Лесничий был задержан после передачи $2000

Один из участников схемы, а именно лесничий, был задержан 18 сентября 2026 года на парковке одного из столичных торговых центров непосредственно после передачи 2000 $, полученных за беспрепятственную работу четырех агролесничеств.

Тогда же в порядке ст. 208 УПК Украины задержали и двух других участников схемы.

Всем задержанным сообщено о подозрениях в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 665 600 гривен.