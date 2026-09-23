В Киеве разоблачили схему поборов с агролесничеств

В Киеве сообщили о подозрении трем участникам схемы, которые требовали деньги у агролесничеств за непроведение проверок и сокрытие нарушений природоохранного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Кто фигурирует в деле
Среди подозреваемых исполняющий обязанности начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции, его отец, ранее работавший директором лесничества, а также их родственник — лесничий одного из государственных предприятий. Именно через него должны были передаваться деньги от агролесничеств.
Переговоры о таком сотрудничестве велись как минимум с июня 2026 года.
Сколько требовали с агролесничества
По данным досудебного расследования, из каждого агролесничества подозреваемый, который является работником Государственной экологической инспекции, требовал ежемесячную плату в эквиваленте 500 долларов США.
Заплатить такую сумму должны были до 10 числа каждого месяца.
За эти деньги соучастники обещали не проводить проверки, а также не замечать вырубку древесины и не сообщать о нарушениях природоохранного (экологического) законодательства в правоохранительные органы.
Лесничий был задержан после передачи $2000
Один из участников схемы, а именно лесничий, был задержан 18 сентября 2026 года на парковке одного из столичных торговых центров непосредственно после передачи 2000 $, полученных за беспрепятственную работу четырех агролесничеств.
Тогда же в порядке ст. 208 УПК Украины задержали и двух других участников схемы.
Всем задержанным сообщено о подозрениях в получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженном с вымогательством такой выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 665 600 гривен.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.