Таможенники выявили первые попытки незаконного ввоза IPhone 18 Pro Max Сегодня 13:38 — Криминал iPhone 18 Pro Max везли с Польши без декларирования, customs.gov.ua

Украинские таможенники выявили первые случаи попыток незаконного ввоза в Украину смартфонов iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались доставить из Польши без декларирования.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

iPhone везли через «зеленый коридор»

32-летний мужчина и 24-летняя женщина, жители Львовщины, перемещали смартфоны в автомобилях из Польши через полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

В ходе досмотра транспортных средств в пункте пропуска «Нижанковичи» таможенники обнаружили новые Apple iPhone 18 Pro Max. Их стоимость превышала установленную норму для ввоза товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.

iPhone везли через «зеленый коридор», customs.gov.ua

По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяли