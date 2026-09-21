Таможенники выявили первые попытки незаконного ввоза IPhone 18 Pro Max

Украинские таможенники выявили первые случаи попыток незаконного ввоза в Украину смартфонов iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались доставить из Польши без декларирования.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
iPhone везли через «зеленый коридор»
32-летний мужчина и 24-летняя женщина, жители Львовщины, перемещали смартфоны в автомобилях из Польши через полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».
В ходе досмотра транспортных средств в пункте пропуска «Нижанковичи» таможенники обнаружили новые Apple iPhone 18 Pro Max. Их стоимость превышала установленную норму для ввоза товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.
По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяли
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Apple 9 сентября провела большую презентацию, во время которой показала сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.