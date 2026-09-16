Более 30 потерпевших и 3 млн ущерба: мошенники в Киеве выманивали деньги у пожилых людей Сегодня 06:14 — Криминал Следствие установило 32 потерпевших, gp.gov.ua

Троим жителям Киева сообщили о подозрении в масштабном мошенничестве в отношении пожилых людей. Они почти два года звонили по телефону потенциальным пострадавшим, представлялись врачами-кардиологами, волонтерами военного госпиталя или пасторами и выманивали деньги под предлогом лечения и страховых выплат.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как работала схема

Фигуранты расспрашивали людей о состоянии их здоровья, после чего предлагали приобрести якобы необходимое лечение — биологически активные добавки и настойки, которые, якобы, обладают накопительным эффектом и позже позволят отказаться от других препаратов.

Далее людям сообщали, что эта продукция поступает из-за границы от «Швейцарского фонда», а уплаченные за посылки средства засчитываются как их вклад и вернутся с процентами.

Потерпевшие платили тысячи гривен за товары стоимостью до 300 грн, gp.gov.ua

Отдельным пострадавшим, в том числе пенсионерам и лицам с инвалидностью, говорили, что им уже начислена страховая выплата от 180 тыс. до 3,8 млн грн.

Чтобы ее «получить», сначала нужно было оплатить «страховку», «налог» и «военный сбор».

Потерпевшие платили тысячи гривен за товары стоимостью до 300 грн

Расчет производился при получении посылок в отделениях почтового оператора, а получателями переводов были сами фигуранты и другие периодически менявшиеся лица. Фактическая стоимость содержания таких отправлений составляла ориентировочно 200−300 грн., тогда как пострадавшие платили за них от 9 тыс. грн.

Расчет производился при получении посылок в отделениях почтового оператора, gp.gov.ua

В настоящее время следствие установило 32 пострадавших в разных регионах Украины. Мошенническая схема действовала с августа 2024 года по май 2026 года, а общая сумма причиненного ущерба превышает 3,4 млн грн.

Больше всего потеряла женщина из Ивано-Франковской области — более 2 млн грн. Одна из потерпевших отдала все сбережения и одалживала деньги, чтобы оплатить очередную посылку.

Сообщение о подозрениях

Трем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и повторно. Относительно подозреваемых избраны меры пресечения.