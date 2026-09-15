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Более 6,3 млн грн убытков при закупке электроэнергии — детали

Криминал
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Бывшему начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного отдела объявлено подозрение из-за более 6,3 млн грн убытков при закупке электроэнергии.
Об этом пишет Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в январе 2023 г. Квартирно-эксплуатационный отдел г. Днепр заключил договор с ООО «Днепровские энергетические услуги» на поставку электрической энергии.
В августе-ноябре того же года в договор был заключен четыре дополнительных соглашения, которыми увеличили цену электроэнергии.
В то же время, по данным ГП «Оператор рынка», средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в соответствующие периоды имела тенденцию к снижению.
Следствие считает, что должностное лицо ненадлежащим образом исполнило служебные обязанности, не проверило рыночную конъюнктуру и обоснованность повышения цены.
В результате государственным интересам нанесено более 6,3 млн грн убытков.
При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона бывшему руководителю поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.
Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении ДВКР СБУ.
По материалам:
Finance.ua
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