Более 6,3 млн грн убытков при закупке электроэнергии — детали Сегодня 15:13 — Криминал

Бывшему начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного отдела объявлено подозрение из-за более 6,3 млн грн убытков при закупке электроэнергии.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в январе 2023 г. Квартирно-эксплуатационный отдел г. Днепр заключил договор с ООО «Днепровские энергетические услуги» на поставку электрической энергии.

В августе-ноябре того же года в договор был заключен четыре дополнительных соглашения, которыми увеличили цену электроэнергии.

В то же время, по данным ГП «Оператор рынка», средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в соответствующие периоды имела тенденцию к снижению.

Следствие считает, что должностное лицо ненадлежащим образом исполнило служебные обязанности, не проверило рыночную конъюнктуру и обоснованность повышения цены.

В результате государственным интересам нанесено более 6,3 млн грн убытков.

При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона бывшему руководителю поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.