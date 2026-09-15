Налоговиков в Тернопольской области разоблачили на вымогательстве взяток с бизнеса Сегодня 13:32 — Криминал Налоговики потребовали 11,5% за возмещение НДС, nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области схему систематического извлечения неправомерной выгоды от местных компаний.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Налоговики уменьшали штрафы за взятки

По данным следствия, заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения на манипуляциях с результатами налоговых проверок. Они находили многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах.

В течение весны и лета 2026 года фигуранты получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 тысяч евро.

В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС более чем на 14,6 млн грн.

При передаче денег через посредника преступление разоблачили.

Чиновникам объявлено подозрение

Заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц.