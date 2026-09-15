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Налоговиков в Тернопольской области разоблачили на вымогательстве взяток с бизнеса

Криминал
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Налоговики потребовали 11,5% за возмещение НДС
Налоговики потребовали 11,5% за возмещение НДС, nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области схему систематического извлечения неправомерной выгоды от местных компаний.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Налоговики уменьшали штрафы за взятки

По данным следствия, заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения на манипуляциях с результатами налоговых проверок. Они находили многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах.
В течение весны и лета 2026 года фигуранты получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 тысяч евро.
В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС более чем на 14,6 млн грн.
При передаче денег через посредника преступление разоблачили.

Чиновникам объявлено подозрение

Заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.
По материалам:
Finance.ua
ГНСТернопольВзяткаВзяточничествоЗлоупотребление властьюСлужебные полномочияУголовное производствоНАБУСАП
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