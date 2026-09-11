В Харькове и Львове изъяли 130 тонн поддельной косметики, сырья и оборудования Сегодня 12:44 — Криминал В Харькове и Львове изъяли 130 тонн поддельной косметики, сырья и оборудования

В Харькове разоблачили масштабное производство контрафактной парфюмерии и косметики. В ходе 14 обысков в Харькове и Львове изъяли около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования ориентировочной стоимостью более 235 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как действовали

По данным следствия, участники схемы организовали полный цикл нелегального производства — от изготовления, разлива и фасовки до нанесения маркировки известных мировых брендов и продажи товара через специально созданные сайты.

К незаконной деятельности привлечены около 50 человек. Часть из них использовалась в качестве формальных руководителей подконтрольных предприятий.

По версии следствия, организаторами являются двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения рф они уехали из Украины, но продолжили дистанционно управлять бизнесом.

Продукцию производили и хранили в арендованных складских помещениях. В одном из них устроили полноценный цех. Также для хранения использовали частный дом.

Чтобы подделки выглядели как оригинальная продукция, на упаковку наносили этикетки, обозначения и водяные знаки известных брендов, а для разлива использовали специальное оборудование.