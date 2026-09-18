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Почти 25 млн грн незаконных компенсаций по программе «єВідновлення»: полицейские сообщили о подозрении

Криминал
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Около 25 миллионов гривен незаконных компенсаций по программе «єВідновлення»: полицейские Киевщины сообщили о подозрении фигурантам.

Суть дела

Организовал схему незаконного завладения бюджетными средствами, предназначенными для компенсации за уничтоженное в результате боевых действий жилье, чиновник поселкового совета в Бородянском обществе.
Вместе с сообщниками он вносил заведомо ложные сведения о степени повреждения и техническом состоянии домов.
Разоблачили злоумышленников следователи Бучанского районного управления полиции ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры.
Следователи установили, что чиновник организовал группу, участники которой наладили механизм незаконного получения государственных компенсаций за жилищные.
К реализации схемы они привлекли владельцев недвижимости и специалистов в строительной отрасли. В техническую документацию и акты обследования вносили заведомо ложные сведения о степени повреждения и техническом состоянии зданий.
В дальнейшем эти документы использовали для внесения недостоверной информации в государственные информационные системы и получения незаконных компенсаций. В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на почти 25 миллионов гривен.
Следователи полиции Киевщины сообщили трем участникам организованной группы о подозрении по фактам служебного подлога и завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 2 ч. 3). 362, ч. 5 ст. Кроме того, еще 11 фигурантам доложено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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