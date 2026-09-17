Во Львовской области разоблачили производителей подделок Moncler и Apple: ущерб свыше 98 млн грн Сегодня 06:33 — Криминал Участники группы имели четко распределенные роли, esbu.gov.ua

Во Львовской области разоблачена организованная группа, которая наладила производство и сбыт поддельной одежды, обуви и головных уборов торговой марки Moncler, а также наушников и часов под видом продукции Apple.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как работала организованная группа

Следствие установило, что с августа 2025 года организатор группы — физическое лицо-предприниматель из города Буск Золочевского района — привлек к противоправной деятельности еще семь человек, среди которых его жена и сообщники.

Участники группы имели верно распределенные роли. Двое фигурантов обустроили и контролировали работу швейных цехов, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки. Еще двое перевозили ткань, фурнитуру и готовую продукцию между цехами, складом и торговыми точками. Другой участник реализовывал контрафакт через магазин в Львове.

Подделки Moncler и Apple продавали через магазины и онлайн, esbu.gov.ua

Также в схему привлекли пособника, который в собственной типографии изготовлял бирки и ценники с поддельными знаками для товаров и услуг.

Где продавали контрафакт

Продукцию рекламировали и продавали через страницы в социальной сети Инстаграм, канал в мессенджере Телеграм, учетную запись на маркетплейсе «Пром.юа» и собственный интернет-магазин.

Во время обысков в двух магазинах, складском помещении, двух швейных цехах и по месту жительства организатора изъяли крупную партию поддельной одежды, обуви, головных уборов, наушников и часов.

Двое фигурантов обустроили и контролировали работу швейных цехов, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки, esbu.gov.ua

Также изъяты оборудование и материалы, которые использовали для изготовления контрафактной продукции.

Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям торговых марок, превышает 98 млн грн.

Участникам объявлено подозрение