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Во Львовской области разоблачили производителей подделок Moncler и Apple: ущерб свыше 98 млн грн

Криминал
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Участники группы имели четко распределенные роли
Участники группы имели четко распределенные роли, esbu.gov.ua
Во Львовской области разоблачена организованная группа, которая наладила производство и сбыт поддельной одежды, обуви и головных уборов торговой марки Moncler, а также наушников и часов под видом продукции Apple.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как работала организованная группа

Следствие установило, что с августа 2025 года организатор группы — физическое лицо-предприниматель из города Буск Золочевского района — привлек к противоправной деятельности еще семь человек, среди которых его жена и сообщники.
Участники группы имели верно распределенные роли. Двое фигурантов обустроили и контролировали работу швейных цехов, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки. Еще двое перевозили ткань, фурнитуру и готовую продукцию между цехами, складом и торговыми точками. Другой участник реализовывал контрафакт через магазин в Львове.
Подделки Moncler и Apple продавали через магазины и онлайн
Подделки Moncler и Apple продавали через магазины и онлайн, esbu.gov.ua
Также в схему привлекли пособника, который в собственной типографии изготовлял бирки и ценники с поддельными знаками для товаров и услуг.

Где продавали контрафакт

Продукцию рекламировали и продавали через страницы в социальной сети Инстаграм, канал в мессенджере Телеграм, учетную запись на маркетплейсе «Пром.юа» и собственный интернет-магазин.
Во время обысков в двух магазинах, складском помещении, двух швейных цехах и по месту жительства организатора изъяли крупную партию поддельной одежды, обуви, головных уборов, наушников и часов.
Двое фигурантов обустроили и контролировали работу швейных цехов, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки
Двое фигурантов обустроили и контролировали работу швейных цехов, где производили одежду и наносили на нее поддельные бирки и этикетки, esbu.gov.ua
Также изъяты оборудование и материалы, которые использовали для изготовления контрафактной продукции.
Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям торговых марок, превышает 98 млн грн.

Участникам объявлено подозрение

Участникам группы объявлен подозрение по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой, нанесшей материальный ущерб), а пособнику схемы — по ч. 5 ст. 27 — ч. 3 ст. 229 УКУ. Организатору группы дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 229 УКУ в связи с продажей контрафактной электроники.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБМошенники
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