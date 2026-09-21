БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом 500 млн грн в месяц Сегодня 14:33 — Криминал БЭБ провело 50 обысков, www.gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств из-за операций с криптовалютой.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

Через «конверт» ежемесячно проходило около 500 млн. грн.

По данным БЭБ, участники преступной схемы организовали работу конвертационного центра с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн.

С 2023 года через него прошло 23,5 млрд. грн. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд. грн.

Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн, www.gp.gov.ua

В Киеве, Харькове и Одессе провели 50 обысков

БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора провело масштабную спецоперацию. Обыски прошли в Киеве, Харькове и Одессе. В общей сложности правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности.

Участникам схемы уже объявлено подозрение.