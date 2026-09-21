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БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом 500 млн грн в месяц

Криминал
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БЭБ провело 50 обысков
БЭБ провело 50 обысков, www.gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств из-за операций с криптовалютой.
Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

Через «конверт» ежемесячно проходило около 500 млн. грн.

По данным БЭБ, участники преступной схемы организовали работу конвертационного центра с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн.
С 2023 года через него прошло 23,5 млрд. грн. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд. грн.
Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн
Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн, www.gp.gov.ua

В Киеве, Харькове и Одессе провели 50 обысков

БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора провело масштабную спецоперацию. Обыски прошли в Киеве, Харькове и Одессе. В общей сложности правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности.
Участникам схемы уже объявлено подозрение.
В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности
В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности, www.gp.gov.ua
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБПрокуратураКриптовалютаСхемы
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