БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом 500 млн грн в месяц

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств из-за операций с криптовалютой.
Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.
Через «конверт» ежемесячно проходило около 500 млн. грн.
По данным БЭБ, участники преступной схемы организовали работу конвертационного центра с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн.
С 2023 года через него прошло 23,5 млрд. грн. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд. грн.
В Киеве, Харькове и Одессе провели 50 обысков
БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора провело масштабную спецоперацию. Обыски прошли в Киеве, Харькове и Одессе. В общей сложности правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли миллионные суммы неучтенной наличности.