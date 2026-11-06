Хакеры похитили со счетов французского банка почти 100 млн евро

Французский банк Crédit Mutuel Arkéa стал жертвой масштабной кибератаки. Злоумышленники получили доступ к его счетам и вывели около 100 млн евро. Часть похищенных денег уже удалось заблокировать.

Об этом сообщает Rapporteur

По данным издания, хакеры атаковали счет, который банк использовал для перевода средств в другие финансовые учреждения. Впоследствии угнанные деньги конвертировали в криптовалюту через специализированные платформы.

Банк пытается вернуть средства

Crédit Mutuel Arkéa заявили, что инцидент не связан с человеческой ошибкой. В банке полагают, что это была сложная внешняя кибератака. В настоящее время финучреждение принимает меры по возврату денег, которые еще не удалось заблокировать.

По факту инцидента прокуратура Парижа приступила к расследованию. Его ведут по подозрению в атаке на автоматизированную систему обработки данных, совершенную организованной группой.

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Точную сумму ущерба пока устанавливают. Банк не подтвердил информацию издания Le Télégramme о возможных потерях в размере 118 млн евро, но признал, что речь идет о значительной сумме.