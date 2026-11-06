0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хакеры похитили со счетов французского банка почти 100 млн евро

Криминал
22
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Французский банк Crédit Mutuel Arkéa стал жертвой масштабной кибератаки. Злоумышленники получили доступ к его счетам и вывели около 100 млн евро. Часть похищенных денег уже удалось заблокировать.
Об этом сообщает Rapporteur.
По данным издания, хакеры атаковали счет, который банк использовал для перевода средств в другие финансовые учреждения. Впоследствии угнанные деньги конвертировали в криптовалюту через специализированные платформы.

Банк пытается вернуть средства

Crédit Mutuel Arkéa заявили, что инцидент не связан с человеческой ошибкой. В банке полагают, что это была сложная внешняя кибератака. В настоящее время финучреждение принимает меры по возврату денег, которые еще не удалось заблокировать.
По факту инцидента прокуратура Парижа приступила к расследованию. Его ведут по подозрению в атаке на автоматизированную систему обработки данных, совершенную организованной группой.
Читайте также
Точную сумму ущерба пока устанавливают. Банк не подтвердил информацию издания Le Télégramme о возможных потерях в размере 118 млн евро, но признал, что речь идет о значительной сумме.
В Crédit Mutuel Arkéa заверили, что кибератака не повлияла на финансовую стабильность группы. По оценке банка, объем похищенных средств не представляет угрозы его финансовому состоянию.
По материалам:
Корреспондент.net
Банки мираКриптопреступления
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems