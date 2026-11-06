Хакеры похитили со счетов французского банка почти 100 млн евро

По данным издания, хакеры атаковали счет, который банк использовал для перевода средств в другие финансовые учреждения. Впоследствии угнанные деньги конвертировали в криптовалюту через специализированные платформы.
Банк пытается вернуть средства
Crédit Mutuel Arkéa заявили, что инцидент не связан с человеческой ошибкой. В банке полагают, что это была сложная внешняя кибератака. В настоящее время финучреждение принимает меры по возврату денег, которые еще не удалось заблокировать.
По факту инцидента прокуратура Парижа приступила к расследованию. Его ведут по подозрению в атаке на автоматизированную систему обработки данных, совершенную организованной группой.