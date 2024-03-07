Уклонялись от уплаты налогов и сборов: предприятие нанесло ущерб государству на 500 млн грн — Finance.ua

Уклонялись от уплаты налогов и сборов: предприятие нанесло ущерб государству на 500 млн грн Сегодня 16:17 — Криминал

Уклонялись от уплаты налогов и сборов: предприятие нанесло ущерб государству на 500 млн грн

В Украине должностные лица предприятия занижали налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военному сбору, чем нанесли ущерб государству на 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

«Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В настоящее время предприятие частично возместило ущерб, нанесенный Государственному бюджету Украины, и уплатило 500 млн грн.

Ранее детективы разоблачили должностных лиц, уклонившихся от уплаты налогов и сборов. Установлено, что они занижали налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору.

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«Факт уклонения от уплаты налогов был задокументирован при проведении следственных действий», — сообщили в БЭБ.

Ущерб, установленный в рамках уголовного производства, подтвержден выводом судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время компания возместила часть причиненного государству ущерба в размере 500 млн грн. Дело направлено в суд.

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