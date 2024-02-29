Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов — Finance.ua

Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов Сегодня 15:46 — Криминал

Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов

Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Фактически, ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты», — сказано в сообщении.

Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.

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Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

«По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения причиненного государству ущерба», — добавили в министерстве.

Напомним, в январе этого года министр обороны Рустем Умеров заявлял , что за последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения более чем на 10 млрд грн, совершенные ранее.

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