Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов — Finance.ua
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Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов

Криминал
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Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов
Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты «боевых» на 186 миллионов
Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Фактически, ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты», — сказано в сообщении.
Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.
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Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.
«По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения причиненного государству ущерба», — добавили в министерстве.
Напомним, в январе этого года министр обороны Рустем Умеров заявлял, что за последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения более чем на 10 млрд грн, совершенные ранее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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